Friske blomster omkranser portrett-tegningen av Nancy Skulevold. Like nedenfor brenner et telys i en lysestake med påskriften «Alltid i mitt hjerte». Stig Larsens samboer ble bare 55 år gammel.

Det var han selv som fant henne død i sengen hjemme i Godvik i Bergen om formiddagen søndag 8. september.

– Jeg tror ikke det har gått opp for meg ennå, sier 58-åringen mens han ser på tegningen de fikk laget på en amerikatur i 2009.

MINNES SAMBOEREN: I et hjørne i stuen hjemme har Stig Larsen satt opp en portrett-tegning av samboeren. Hver dag tenner han lys for henne. – Vi var sammen i nesten 40 år. Jeg savner henne noe helt enormt, sier han. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Fikk ikke tatt med hjertemedisin

Men dagene etter samboerens uventede død ble særdeles vanskelige. Politiet karakteriserte dødsfallet som mistenkelig. Larsen ble hentet inn til politiavhør samme dag.

Samtidig plomberte politiet huset han bodde i sammen med Nancy. I fem døgn ble han nektet adgang til sitt eget hjem.

– De tok nøklene mine da jeg satte meg inn i politibilen, uten noen forklaring. Ingen fortalte meg at huset ville bli låst av. Hadde de det, kunne jeg i det minste tatt med meg hjertemedisinen min, toalettsaker og klær for noen dager, sier Larsen.

Familien hevder det i dagene etter var særdeles vanskelig å få vite hvor saken sto og om det snart ble mulig for Larsen å komme hjem.

Stigs bror Rune slet også med å få kontakt med politiet da han ville spørre om å få hente Stigs hjertemedisin i huset.

– Jeg ble satt over til den ene og den andre som ikke kunne hjelpe. Til slutt kom jeg til en som sa de skulle ringe meg opp igjen. Det skjedde ikke. Til slutt fikk vi vite at de ventet på svaret fra obduksjonen, sier Rune Larsen.

MØTTE MANNSTERKT: Flere politipatruljer rykket ut til Stig og Nancys hus. På grunn av hennes forholdsvis unge alder og brå død ble dødsfallet i utgangspunktet karakterisert som mistenkelig. Foto: Tipsbilde

– Dårlig behandling av traumatisert person

De to brødrene og andre familiemedlemmer NRK har snakket med uttrykker forståelse for at politiet av etterforskningshensyn måtte ta sine forholdsregler. Men de mener politiet i dette tilfellet burde tatt langt mer menneskelige hensyn.

– Politiet har en jobb å gjøre og har sine retningslinjer. Men her opplevde vi total mangel på informasjon. Det en rimelig dårlig måte å behandle en person som nettopp har vært gjennom en så traumatisk opplevelse på, mener broren.

Selv satt Stig Larsen hjemme hos broren og følte at politiet trodde han stod bak dødsfallet.

– Jeg følte meg mistenkeliggjort, forteller han.

– Det forstår jeg godt. Vi fikk inntrykk av at det ble lagt lokk på saken. Alt var helt merkelig, sier bror Rune.

AVLÅST: Merkene etter politisperringen er fortsatt godt synlige på inngangsdøren hjemme hos Stig Larsen. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Beslagla datautstyr

Først fredag, fem dager etter dødsfallet, ringte han politiet og fikk vite at broren var utenfor mistanke og kunne få flytte hjem igjen.

Politiet bekrefter overfor NRK at dødsfallet var naturlig og at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

Da Larsen kom hjem, ventet nok en overraskelse.

– PC-en min, nettbrettet og Nancys mobiltelefon var borte. Da ringte vi politiet, som bekreftet at de hadde tatt tingene. Heller ikke det fikk vi noen forklaring på, forteller Larsen, som fikk hente gjenstandene på politihuset mandagen etter.

TAR SELVKRITIKK: Sjefen for Bergen vest politistasjonsdistrikt, Monica Mørk, beklager at familien opplevde at det var vanskelig å få kontakt med politiet. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Politiet så ikke behov for pårørendekontakt

Sjef ved Bergen vest politistasjonsdistrikt, Monica Mørk, sier mistenkelige dødsfall er noen av de mest krevende sakene politiet behandler. Sakene spenner fra naturlige dødsfall til drap.

– Vi må snakke med sørgende for å få klarhet i omstendighetene. Politiet må gå bredt ut og kan ta beslag i gjenstander til tross for at ingen er siktet, sier Mørk.

Politiet opplyser at det blir gjort vurderinger i hver enkelt sak om det er behov for en pårørendekontakt.

– I denne saken ble det ikke gjort. Politibetjentene opplevde at de ivaretok de pårørende, samtidig som de utførte nødvendige arbeidsoppgaver. De oppfattet dialogen som god. Men jeg har full forståelse for at de pårørende kan sitte med en annen oppfatning, sier Mørk.

Politiet beklager

Hun uttrykker stor respekt for brødrene Larsens opplevelse av manglende oppfølging.

– Jeg vil beklage at det har vært vanskelig for dem å oppnå kontakt. Det er forferdelig leit at de ikke har fått tak i oss når de har trengt informasjon, sier Mørk.

Politistasjonssjefen sier familien er hjertelig velkomne til å besøke politiet i Bergen vest for å fortelle om hvordan de opplevde det hele

– Dette minner oss på viktigheten av godt pårørendearbeid både på stedet og når saken er under etterforskning, sier hun.

GLAD FOR BEKLAGELSE: Stig Larsen (t.h.) og broren Rune (t.v.) er glade for at politiet beklager at det var vanskelig å få informasjon i tiden etter at Stigs samboer Nancy døde. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Ønsker å hjelpe andre i samme situasjon

Stig Larsen er glad for det han opplever som selvkritikk fra politiet.

– Jeg er veldig glad for at de klarer se det litt fra mitt ståsted og også erkjenne at ikke alt ble gjort etter boken, sier han.

Bror Rune håper andre i samme situasjon skal få slippe å kjenne på samme fortvilelse.

– Folk må vite at dette noe man risikerer å oppleve, men at da har man krav på informasjon. Det er flott at politiet beklager, og jeg håper for andres skyld at de lever opp til det i ettertid.