Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) i Bergen sto tirsdag frem og fortalte om hvordan hun i et anonymt trusselbrev i 2017 ble bedt om å begå selvmord, og fant det hun mener var et kulehull i vinduet hjemme.

– Jeg oppfattet disse truslene som svært alvorlige, og det har vært en stor belastning for meg og hele familien min nå i to år. Jeg lever med voldsalarm, politiet patruljerer jevnlig utenfor huset mitt og jeg tør ikke bevege meg alene i byen på kveldstid, sa Tryti til NRK.

De ubehagelige episodene har fortsatt. Tirsdag morgen fant hun et nytt anonymt brev på kontoret, og tidligere i år måtte hun dra hjem fra byen på 17. mai fordi hun ble utsatt for trakassering på gaten.

TRUSSELBREVET: «Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker deg fra politikken, eller begår selvmord», sto det i brevet Tryti mottok våren 2017. Foto: Privat

Trytis historie inngår i en voksende rekke av fortellinger fra politikere som trues og trakasseres.

I forrige uke fortalte Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) at sønnen hadde blitt slengt i veggen fordi moren hadde stemt for bompenger.

Tidligere tirsdag fortalte den mangeårige Lindås-ordføreren Astrid Aarhus Byrknes (KrF) at hun har vurdert å gi seg i politikken etter blant annet å ha mottatt et trusselbrev. Brevet fikk hun omtrent på samme tid som Anna Elisa Tryti, våren 2017.

Byrknes sier språkbruken har blitt hardere de siste årene, og at politikere stadig oftere blir utskjelt på stand eller på gaten.

– Jeg er redd stadig flere velger bort å engasjere seg politisk. Særlig gjelder dette unge og kvinner, sa Byrknes.

Flere lokalpolitikere NRK har vært i kontakt med bekrefter Byrknes' vitnesbyrd om tøffere språkbruk.

Solberg: – Svekker demokratiet vårt

Landets toppolitikere mener trusler og trakassering av typen Tryti har vært utsatt for kan ødelegge for demokratiet.

– Slike trusler er helt uakseptable. At lokalpolitikere blir truet eller angrepet svekker demokratiet vårt, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun har selvsagt registrert den opphetede bompengedebatten i hjembyen.

– Vi må ha en reell debatt om bompenger, men det må foregå på en saklig måte, sier Solberg.

Lysbakken: – Noen få ødelegger

SV-leder Audun Lysbakken sier Trytis historie gjør ham rasende.

– Det er krise for demokratiet vårt når folk blir truet og hetset til å endre standpunkt. Jeg blir rett og slett lei meg av dette.

Han sier det må være mulig å diskutere kontroversielle saker, som for eksempel bompenger, uten at noen som har klare standpunkter må regne med å bli utsatt for det han kaller «svineri som dette».

– De aller fleste klarer det, men det er noen få mennesker som ødelegger. Jeg frykter det vil bli vanskelig å få folk til å stille til valg hvis dette ikke tar slutt. Og det er helt avgjørende for folkestyret vårt at mange forskjellige folk har lyst til å stille til valg. Hvis ikke har vi ikke noe reelt folkestyre lenger, sier Lysbakken.

Han sier han ikke opplevde lignende ting som lokalpolitiker.

– Siden jeg satt i bystyret i Bergen for 20 år siden, har hetsen og trakasseringen blitt mye synligere. Gjennom de sosiale mediene er det blitt lettere å servere hatbudskap, for de folkevalgte er bare to tastetrykk unna.

VISTE FREM NYTT ANONYMT BREV: Da Anna Elisa Tryti tirsdag fortalte om truslene fra 2017, hadde hun fått et nytt anonymt brev samme morgen. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

– Tøff og tydelig

Både statsministeren, kulturministeren og kommunalministeren gikk i forrige uke ut og advarte mot truslene mot Klepp-ordfører Nese. Statsministeren gjentar nå budskapet.

– Politikere skal tåle en engasjert debatt, men vi skal selvfølgelig ikke måtte ta imot trusler eller bli angrepet, sier Erna Solberg.

Vest politidistrikt tok i dag selvkritikk på at de ikke opprettet undersøkelsessak da Tryti og familien rapporterte om et mulig kulehull i vinduet. Lysbakken sier han synes det er viktig at politiet prioriterer slike saker, og bra at Tryti går ut med historien.

– Dette har helt sikkert vært beintøft for henne. Hun er en av de tøffeste og tydeligste politikerne vi har i Bergen, og at hun velger å snakke om dette viser hvilket format hun har, mener han.