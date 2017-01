Sterke E39-protester til ingen nytte

– Jeg blir nesten rørt, sa aksjonsleder Geir Magne Johnsen Moberg da han så fremmøtet i fakkeltoget torsdag.

Over 200 personer hadde møtt opp foran kommunehuset på Osøyro for å markere sin motstand da Os kommunestyre skulle stemme over den betente saken om ilandføring av nye E39.

– Denne saken er så viktig, for den kommer til å berøre en naturperle som er svært sjelden i Hordaland, sa Knut Børgesen, beboer i Øyane og kommunestyremedlem for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Kommunestyret i Os skulle torsdag kveld vedta sin høringsuttale til ny trasé for fergefri E39. På forhånd tydet alt på at flertallet ville si ja til ilandføring av en ny bro på Øyane.

BRO OVER BJØRNAFJORDEN: Slik kan den nye broen komme til å se ut. Foto: Illustrasjon / Statens vegvesen

Vil ha indre trasé

I kommunestyremøtet la Børgesen (MDG) frem et alternativt forslag på vegne av opposisjonspartiene.

– Os kommune må be departementet stoppe planene om trasé over Bjørnefjorden til Øyane, sa han.

Forslaget fra opposisjonen innebærer å satse videre på ferger og heller bygge bro lenger inne i fjorden til Fusa.

– Den nye Bjørnefjorden kommune trenger broen, sier Børgesen.

Det er samtaler i gang om å slå sammen Os og Fusa til én kommune.

Personangrep

Den ferske varaordføreren Laila Reiertsen (Frp) forsvarte vedtaket. Hun understreket også hvor kraftige følelser saken har vekket.

– Å knytte sammen nord og sør er et viktig prosjekt. Vi vil alle innbyggerne vel. Men når det kommer til personangrep, går en vel langt, sa Reiertsen.

– Jeg har til gode å se at noen har gått over streken. Både ordfører og andre politikere må tåle at folk er uenige, svarte Børgesen.

SA JA: Os' nye ordfører, Marie Bruarøy (H). Foto: Christian Lura / NRK

Vedtok å følge Vegvesenet

Etter en flere timer lang debatt, viste det seg at fakkeltogprotesten ikke førte frem. Kommunestyremøtet startet klokken 17. Først like før klokken 22 ble vedtaket fattet.

Vegvesenets forslag ble støttet med 18 mot 17 stemmer i kommunestyret.

Frp og Høyre stemte for løsningen med bro over Bjørnefjorden, med ilandføring på Øyane, der den nye E39 går videre i en tunnel til Moberg.

– Vi svarer i en statlig høringsrunde, og denne broen vil komme uansett hva vi gjør. Å bare si nei, ville være å sette oss selv på sidelinjen, sier ordfører Marie Bruarøy (H).