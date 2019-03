Sterk vind fra i kveld

Været: Det er ventet vestlig bris, i ettermiddag dreiende sørlig. Enkelte regnbyger, snøbyger over 300 til 600 meter. Sent i kveld økning til øst og sørøst sterk kuling utsette steder. Regn fra sør, snø over 200 til 400 meter. I neste uke er det ventet mildere luft.