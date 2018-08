Sterk jenteinnsats i Norway Cup

To jentelag frå Hordaland gjekk heilt til topps i Norway Cup, eitt lag kom på andre plass. I gruppa jenter 18-19, vann Stord 1–0 over Tiller etter ekstraomgangar. Madeleine Koldal Holme scora for Stord. I gruppa jenter 16 slo Åsane fotball Nittedal 1–0. Silje Finstad scora. I gruppa jenter 15 vart resultatet mellom Nore Neset/Os og Stabæk 0–1.