Se vær- og førestatus for alle fjelloverganger nede i saken.

Plussgrader og regn i fjellet fører til glatte partier på noen av fjellovergangene.

Statens vegvesen har fått melding om at det er svært glatt på riksvei 7 på østsiden av fjellet. Det skal være snakk om asfalt med ishinne.

Det skal ikke ha kommet noen meldinger om glatte veier på vestsiden av fjellet.

Plussgrader gir regn i fjellet

Statsmeteorologen Gunnar Livik opplyser at det kommer en varmfront inn fra kysten i dag som beveger seg østover. Dette fører til at temperaturene i fjellet vil stige med en til to grader de neste timene.

– Utover dagen blir det nedbør i form av regn helt opp til 1200 meters høyde og en vestlig liten til stiv kuling i vestlige fjellområder.

MILDERE I DAG: Statsmeteorologen Gunnar Livik opplyser at det kommer en varmfront inn fra kysten i dag som beveger seg østover. Foto: Privat

Livik forteller at det nå er null grader på Finse, og at temperaturen vil stige i løpet av formiddagen.

– Det er en risiko for at det blir glatt på veiene om regnet fryser på i kveld og i morgen.

Det skal ifølge Livik komme veldig lite nedbør i morgen, og i fjellet vil det komme som snø.

– Frem mot i kveld vil temperaturene synke igjen, og i morgen tidlig vil snøgrensen være nede på 800 til 1000 meter.

Måler friksjonen på veiene

Kristian Fauskan i Statens vegvesen kan ikke si med sikkerhet at det blir glatt.

– Vi vet ikke om det blir glatt, eller hvor glatt det blir. Men vi har entrepenører som måler friksjonen til en hver tid, og som overvåker veiene.

Fauskan forteller at det foreløpig er lite trafikk over fjellet.

OPPDATERT VÆRVARSEL FRA YR. NO: Sjekk været på fjellet her

Dette er vær- og føresituasjonen på fjellovergangene i Sør-Norge onsdag klokken 14.50:

Øst-vest:

E 16 Filefjell: Åpent. Vekslende bart og vått, snø- og isdekke. Klokken 13.30 var det 1 grad, frisk bris, lette regnbyger.

Åpent. Vekslende bart og vått, snø- og isdekke. Klokken 13.30 var det 1 grad, frisk bris, lette regnbyger. E 134 Haukelifjell: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 12.00 var det 3 grader, lett bris og lett regn.

Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 12.00 var det 3 grader, lett bris og lett regn. Rv. 7 Hardangervidda: Åpent. Snø- og isdekke og fare for glatte partier. Klokken 13:35 var det 0 grader, laber bris, skyet og lett sludd.

Åpent. Snø- og isdekke og fare for glatte partier. Klokken 13:35 var det 0 grader, laber bris, skyet og lett sludd. Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Åpent. Vekslende snøslaps, stedvis bart og vått. Klokken 13.30 var det 3 grader, laber bris og lette regnbyger.

Åpent. Vekslende snøslaps, stedvis bart og vått. Klokken 13.30 var det 3 grader, laber bris og lette regnbyger. Fv. 50 Hol-Aurland: Åpent. Vekslende bart og vått, snø- og isdekke. Klokken 13.30 var det 2 grader, frisk bris og lette regnbyger.

Åpent. Vekslende bart og vått, snø- og isdekke. Klokken 13.30 var det 2 grader, frisk bris og lette regnbyger. Rv. 15 Strynefjellet: Åpent. Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Fare for elg. Klokken 14:15 var det 3 grader, vestlig laber bris og regn.

Andre fjelloverganger i Sør-Norge:

E6 Dovrefjell: Åpent. Bart og vått, tynn is. Klokken 13.50 var det 2 grader, sør-vestlig lett bris, skyet og lett underkjølt regn.

Åpent. Bart og vått, tynn is. Klokken 13.50 var det 2 grader, sør-vestlig lett bris, skyet og lett underkjølt regn. Rv. 9 Hovden–Haukeli: Åpent. Snø- og isdekke.

Åpent. Snø- og isdekke. Rv. 13 Vikafjellet: Åpent. Vekslende snøslaps, snø- og isdekke. Klokken 13.00 var det 2 grader, frisk bris, lett regn.

Åpent. Vekslende snøslaps, snø- og isdekke. Klokken 13.00 var det 2 grader, frisk bris, lett regn. Fv. 51 Valdresflye: Holdes vinterstengt inntil videre.

Holdes vinterstengt inntil videre. Fv. 55 Sognefjellet: Vinterstengt.

Vinterstengt. Fv. 53 Tyin-Årdal: Åpent. Vekslende bart og vått, snø- og isdekke. Klokken 13.30 var det 2 grader, laber bris og lette regnbyger.

Åpent. Vekslende bart og vått, snø- og isdekke. Klokken 13.30 var det 2 grader, laber bris og lette regnbyger. Fv. 13 Gaularfjell: Vinterstengt fra i går (Langestølen-Mel). Årsaken er uvær og kraftig vind.

ÅPENT: E134 over Haukelifjell er en av flere fjelloverganger som er åpen igjen etter gårsdagens uvær. Foto: Toril Hallsjø

Vær obs på at været og føret kan skifte raskt. Du bør derfor være forberedt på at det kan bli innført kolonnekjøring eller at veien kan bli stengt på kort varsel.

Vær også obs på at veien kan bli stengt på grunn av ulykker eller andre hendelser som ikke er omtalt her.

Viktig å huske før du kjører over fjellet

Det er mange ting det er viktig tenke på før du legger ut på langtur i julen. NAF ber folk planlegge godt.

– Skal du over fjellet med bil, er prioritet nummer én å ha nok drivstoff eller strøm. Ta også med varme klær, samt litt mat og drikke, sier kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF), Ingunn Handagard.

NAF ber deg også sjekke at vindusviskerne fungerer skikkelig, at bilen har riktig lufttrykk og at du har med isskrape og kost.

– Kjør der det er trygt, ikke ta noen sjanser. Følg med på radioen og vær ute i god tid, oppfordrer Handegard.