Se vær- og førestatus for alle fjelloverganger nede i saken!

NRK vil oppdatere listen.

Mange av fjellovergangene i Sør-Norge er i dag stengt grunnet uvær.

Det er innført kolonnekjøring på rv. 52 over Hemsedalsfjellet, men Statens vegvesen opplyser at veien kan bli stengt på kort varsel.

På E 134 over Haukelifjell og på fv. 50 mellom Hol og Aurland er det også innført kolonnekjøring grunnet dårlig vær.

– Været blir ikke bedre før i natt

I dag, 1. juledag er det for fjellområdene meldt nordvestlig frisk bris med sterk kuling utsatte steder og storm utsatte steder i høyfjellet nord for Finse. Vinden minker i kveld.

– Det snør og er veldig mye vind i fjellet, og det resulterer i at det nesten ikke er sikt, forteller statsmeteorolog Kristin Seter.

Seter opplyser at været i fjellet er slik i hele Sør-Norge, og at det ikke blir bedre før i natt.

MYE SNØ OG VIND I FJELLET: Statsmeteorolog Kristin Seter forteller om mye vær i fjellet i dag. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

– Det er mildere vær i vente, og det kan bli regn over 1500 meter allerede i kveld.

Hun forteller at været vil være bedre i morgen.

– Det blir litt mindre vind og litt mindre nedbør. Det kan bli dårlig føre da også, men det er nok håndterbart så lenge det blir strødd og folk har gode dekk.

OPPDATERT VÆRVARSEL FRA YR. NO: Sjekk været på fjellet her

Dette er vær- og føresituasjonen på fjellovergangene i Sør-Norge tirsdag klokken 11.50:

Øst-vest:

E 16 Filefjell: Åpent. Snø- og isdekke, stedvis redusert sikt på grunn av snøføyke. Klokken 05.40 var det 0 grader, liten kuling og lett snø.

Åpent. Snø- og isdekke, stedvis redusert sikt på grunn av snøføyke. Klokken 05.40 var det 0 grader, liten kuling og lett snø. E 134 Haukelifjell: Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Kolonnekjøring på grunn av uvær. Rv. 7 Hardangervidda: Stengt på grunn av uvær.

Stengt på grunn av uvær. Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Åpnet for fri ferdsel klokken 11.50. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.

Åpnet for fri ferdsel klokken 11.50. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel. Fv. 50 Hol-Aurland: Innførte kolonnekjøring litt etter klokken 10.00

Innførte kolonnekjøring litt etter klokken 10.00 Rv. 15 Strynefjellet: Åpent. Snø- og isdekke, fare for glatte partier og redusert sikt. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel, fare for elg. Klokken 06.40 var det 1 grad, sør-vestlig stiv kuling og sludd.

Andre fjelloverganger i Sør-Norge:

E6 Dovrefjell: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 05.45 var det 1 grad, sør-vestlig sterk kuling, skyet.

Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 05.45 var det 1 grad, sør-vestlig sterk kuling, skyet. Rv. 9 Hovden–Haukeli: Åpent. Snø- og isdekke.

Åpent. Snø- og isdekke. Rv. 13 Vikafjellet: Åpnet for fri ferdsel klokken 10.00.

Åpnet for fri ferdsel klokken 10.00. Fv. 51 Valdresflye: Stengt på grunn av uvær.

Stengt på grunn av uvær. Fv. 55 Sognefjellet: Vinterstengt.

Vinterstengt. Fv. 53 Tyin-Årdal: Stengt på grunn av uvær. Forventes åpnet kl 13.00.

For øvrige strekninger, se Vegvesenets oversikt her.

STENGT: Rv. 7 over Hardangervidda er stengt grunnet uvær. Her er Leiro bom like før klokken 11.00 i dag. Foto: Statens vegvesen

Vær obs på at været og føret kan skifte raskt. Du bør derfor være forberedt på at det kan bli innført kolonnekjøring eller at veien kan bli stengt på kort varsel.

Vær også obs på at veien kan bli stengt på grunn av ulykker eller andre hendelser som ikke er omtalt her.

Viktig å huske før du kjører over fjellet

Det er mange ting det er viktig tenke på før du legger ut på langtur i julen. NAF ber folk planlegge godt.

– Skal du over fjellet med bil, er prioritet nummer én å ha nok drivstoff eller strøm. Ta også med varme klær, samt litt mat og drikke, sier kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF), Ingunn Handagard.

NAF ber deg også sjekke at vindusviskerne fungerer skikkelig, at bilen har riktig lufttrykk og at du har med isskrape og kost.

– Kjør der det er trygt, ikke ta noen sjanser. Følg med på radioen og vær ute i god tid, oppfordrer Handegard.