Stengt eller kolonne på fjellet

Ingen av fjellovergangane er opne for fri ferdsel onsdag morgon. Berre Fv50 Hemsedalsfjellet og E16 Filefjell er opne for kolonnekøyring. Fjellovergangane over Haukeli, Hardangervidda og Hol-Aurland er alle stengde. Biletet viser Haugastøl klokka 5.13.