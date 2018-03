Stengt ei veke til

Fylkesveg 7 kjem til å vera stengt ved Laupsanes like aust for Øystese i minst ei veke til. Årsaka er ras og rasfare i området. Omkøyring for personbilar er fylkesveg 131 Øystese-Fyksesund. Bilar over 12 meter må nytte E16.