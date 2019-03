Stenging og kolonne i fjellet

Rv. 52 over Hemsedalsfjellet er stengd for all trafikk og Rv. 7 over Hardangervidda er stengd for personbilar på grunn av uvær. Fv. 53 Tyin-Årdal er også stengd, medan det blir stengd på Fv. 50 Hol-Aurland frå klokka 22, melder Vegtrafikksentralen.