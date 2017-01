Hyppige brukarar av riksveg 13 langs Sørfjorden i Hardanger må igjen bu seg på bruk av båt framfor bil dei neste vekene.

I forbindelse med nytt rassikringsarbeid ved Deildo må Statens vegvesen stenga vegen i fem veker. Stenginga gjeld frå veke 9.

– Av omsyn til tryggleiken for vegfarande og anleggsarbeidarar er det naudsynt å stenge vegen, seier byggjeleiar Terje Nesse i ei pressemelding frå Vegvesenet.

Skal sprenga meir

Det er nok eit høgt fjellparti som må sprengast ned i arbeidet med å sikra riksvegen mellom Odda og Kinsarvik. Same vegen var stengd i ni veker mot slutten av 2016.

Det skapte ein god del trøbbel for reisande, pendlarar og andre dei vekene det var stengt. Fleire melde også om fulle ferjer på sambandet mellom Kvanndal, Kinsarvik og Utne under førre stenging.

Denne gongen vil Statens vegvesen sørga for at det blir sett inn fleire ferjeavgangar. Som sist blir det også sett opp skyssbåt mellom Lofthus og Børve. Rutetabellen vert ifølge Vegvesenet den same.