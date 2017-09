Stengde tunnel på grunn av bading

På riksveg 555 vart Kolltveittunelen i Fjell tysdag ettermiddag stengd ein periode, etter at det stod ein ung gut like utanfor tunnelen. Politiet rykka ut, og fekk kontakt med fire gutar som bada frå brua på Straumesida av tunnelen. – Dei er mellom 10 og 12 år, og hoppa frå brua. Vi har prata med dei, og tunnelen er no open att, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund.