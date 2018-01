Stengde fjellovergangar

E 134 Haukelifjell er stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering kl. 16. Rv 7 Hardangervidda er stengt for småbilar og har kolonnekøyring for større køyretøy, etter at vegen har vore open i natt. Rv 13 Vikafjellet er stengt på grunn av snøras og fare for ras. Ny vurdering kl. 17. Det melder Statens Vegvesen. Desse vegane er opne: Rv 52 Hemsedalsfjellet, E 16 Filefjell, Fv 50 Hol-Aurland.