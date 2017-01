Stengde do på grunn av pengemangel – no går det mot løysing

Midt i turistsesongen gjekk kommunen tom for pengar. Vaskepersonalet fekk ikkje løn – dermed valde Kvam herad å stengja toalettbygget til 1,2 millionar kroner.

Det førte til at turistar måtte gjera frå seg i buskar og kratt – til naboane si store fortviling.

– No er me attende til det gamle, med urinering i buskar og i hagar, sa Kristoffer Mundheim til NRK i juli i fjor.

GÅR I DASS: Denne lappen møtte trengande på Mundheim førre sommar. No er det snart fritt fram for alle med trengsel – busselskap tek vaskerekninga. Foto: BJØRN KJETIL HANSEN

– Uverdige forhold

Lokalt næringsliv fekk nok og tok på seg å drifta toalettet ut høgsesongen, men sidan i fjor haust har toalettskåla stått utan besøk.

No går det mot ei endeleg løysing. I dag kunne ordførar Jostein Ljones setja ein strek over det som etter kvart har blitt ein flau affære for turistkommunen.

– Det er viktig at me no får dette toalettet i drift. Det har vore uverdige forhold, seier ordførar Jostein Ljones (Sp).

NØGD: Ordførar Jostein Ljones (Sp) tok sjølv kontakt med Tide. Resultata var at busselskapet tek størstedelen av utgiftene med å vaska det som etter kvart har vorte ein mykje omtala do. Foto: Roy Bjorge

Busselskap tek rekninga

I tillegg til at det no vil kosta ein tiar å bruka fasilitetane, har busselskapet Tide teke på seg dei resterande driftskostnadene med toalettvasken.

Heradet og vegvesenet bidrog med 200.000 kroner kvar då bygget vart bygd. Resten skaffa Mundheim bygdelag på dugnad. Toalettet opna i november i 2015.

– I vedtaket frå kommunen var det påpeikt at me skulle bidra til å bygga, men ikkje drifta reinhald. Det kan verka som ein bagatell, men det har vore viktig for kommunen å finna ei løysing som varar.

Ordføraren vedgår at historia om den nye doen som ingen får bruka ikkje akkurat har vore god reklame for kommunen.

– Det er klart det er uheldig når det står eit heilt nytt toalett som ikkje er i bruk. Eg er glad for at Tide no tek ansvar, slik at reisande og bussjåførar igjen får tilgang til gode og verdige toalettforhold.

For også bussjåførar har sakna eit tilbod ved det viktige knutepunktet i Hardanger.

– Bussjåførane er glade for alle slike positive hendingar. I dette tilfellet skal Tide ha skryt for at dei har teke tyren ved horna og funne ei løysing saman med kommunen, seier hovudverneombod i Tide, Arne Rasmussen.

Bussjåførane i Hordaland gjekk til felles kamp mot det dei kallar nedverdigande arbeidstilhøve i fjor haust. Resultatet er at byråkratar i fylkeskommunen i desse dagar jobbar med å finna meir verdige toalettløysingar for yrkessjåførane.

– Direkte flaut, var dommen frå dåverande fylkespolitikar Terje Søviknes (Frp), då fylkesutvalet handsama saka.

Rasmussen meiner bussjåførane er vorten ei gløymd gruppe.

– Me meiner at fylkeskommunen som oppdragsgjevar må oppretta fasilitetane, og så kan operatøren drifta dei. Denne saka kan vera eit fint døme på at dialog fungerer.