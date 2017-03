Steinras stenger veien – bilister måtte velge mellom overnatting og timelang omkjøring

Klokken 21.55 torsdag kveld fikk Vegtrafikksentralen opplyst at det hadde gått et større steinras på Odda-siden av Furubergfossen, på fv. 551 mellom Odda og Årsnes i Kvinnherad.

– Det var en entreprenør som rykket ut med hjullaster. Men den ene steinen som hadde kommet ned var på størrelse med en liten bil, så han måtte bare snu, forteller trafikkoperatør Ronny Sleire.

Dermed ble veien stengt. Det er den fortsatt. Men det var i går kveld og i natt, når fergene ikke har gått, at de største konsekvensene for bilistene har vist seg.

– Det som gjør dette litt komplisert er at riksvei 13 ved Deildo mellom Lofthus og Hovland er totalstengt, sier Sleire.

STORT STEINRAS: Vegtrafikksentralen er ikke helt sikre på det nøyaktige rasstedet, men det har gått på Odda-siden av Furubergfossen i Kvinnherad. Samtidig er rv. 13 stengt grunnet veiarbeid ved Deildo.

Lange omkjøringsveier

– Når fergen hadde sluttet å gå fra Utne og Jondal for kvelden, var den eneste muligheten for dem som var på østsiden av rasstedet å kjøre mot Haugesund og E39. De som var på vestsiden kunne ta fergen tilbake fra Årsnes til Gjermundshamn, der det går et par ferger i løpet av natten. Nå har ikke jeg snakket med alle bilistene, men jeg regner med det sikkert er noen som har valgt å vente, og kanskje overnatte i Odda også, sier Sleire.

Veien er ikke blant de mest trafikkerte, men gir likevel lange omkjøringer for dem som vanligvis ferdes på strekningen også på dagtid, når fergene går.

– De er nok dem som bor i området som er mest berørt, sier trafikkoperatøren.

Geologundersøkelse

Statens vegvesen sitt prosjekt ved Deildo gjør at veien er stengt frem til 3. april.

Så lang tid vil det ikke gå før fv. 551 gjenåpnes på rasstedet.

– Entreprenøren begynner å jobbe på stedet når det blir dagslys. Da skal den store steinen sprenges, og fjellsiden undersøkes for om det kan gå mer ras. Det skal også være skader i veibanen, som må undersøkes. Det gjøres en ny vurdering klokken 12, sier Sleire.

Litt før klokken 09 melder Vegvesenet at en geolog skal undersøke fjellsiden for ytterligere rasfare før arbeidet med å fjerne steinen kan starte.