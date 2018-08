Steinras på E16 – vegen blir stengd lenge

Like før klokka 23 onsdag kveld gjekk det ein steinras mellom Trollkonetunnelen og Hyvingstunnelen på E16.

– Det var mest små steinar som kom ned, men også nokre store som må fjernast med maskin. Ein trailer og ein buss vart trefte, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt like etter klokka 05 torsdag morgon.

Vogntoget fekk skadar på hjul, understell og dieseltank, noko som førte til dieselsøk i vegbana.

– Det er ikkje meld om personskadar, seier Kolltveit.

E16 er hovudvegen mellom Oslo og Bergen, og strekninga mellom Bergen og Voss er svært rasutsett. Vegen vart kåra til «Noregs verste veg» i ei stor NRK-kåring i vår.

RASTE NED: Fleire steinar raste ned på E16 seint onsdag kveld. Omkøyringsvegen er merka i raudt.

Framleis stengd

Det var tidleg klart at vegen ikkje ville opne før torsdag. Like etter klokka åtte torsdag morgon fekk NRK opplyst at geolog var framme på staden for å gjere undersøkingar.

Klokka 09.30 er E16 framleis stengd mellom Dale og Bolstadøyri.

– Geologen har hatt synfaring og gjort ei vurdering. Det vert sendt ut helikopter som skal spyle skråninga med vatn for å få litt meir stein. Det er også ei steinblokk der som er litt problematisk, seier trafikkoperatør Ronny Sleire ved Vegtrafikksentralen.

FLEIRE STEINAR: Mange av steinane som kom ned onsdag kveld hamna utanfor vegbana, men ein av dei store steinane trefte ein trailer. Ingen personar vart skadd. Foto: Marit Stensby / NRK

Innan klokka 18 vil dei få ei ny vurdering av når vegen kan opnast.

– Etter at helikopteret har vore der, kan det vere å få opp eit klatrelag for å gjere ny synfaring og eventuelt reinske ut meir stein manuelt. Då går timane fort, seier Sleire.

Omkøyring er no om fylkesveg 7, via Norheimsund og Granvin.

– Det er ikkje meld om nokre problem på omkøyringsvegen, men det er jo meir trafikk der enn vanleg. Dette er ikkje ein optimal omkøyringsveg, fordi det er høgdebegrensing i fleire tunnelar – noko som kan vere problematisk for tungtrafikk, seier Sleire.