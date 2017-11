Stein har falt ned frå tunneltaket

Ein stein har falt ned frå Lyderhorntunnelen i Bergen, og stenger tunnelen i retning mot sentrum. – Steinen er på størrelse med ein knyttneve, og har falt ned rett ved utgangen av tunnelen. Entreprenør er no på veg for å undersøke, og det er uvisst når tunnelen kan opne. Vi har også ein patrulje i området for å sjå på trafikkavviklinga. Ingen skal ha blitt truffe av steinen, seier operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.