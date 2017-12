Status på lokale vegar

På riksveg 13 ved Byrkjenes bru, mellom Odda og Tyssedal, er det framleis stengd grunna jordras. Entreprenør har meldt tilbake at mykje er gjort av oppryddingsarbeid innan to timar. Ved Velure på fylkesveg 550 er det redusert framkomst grunna mykje vatn. Riksveg 13 over Vikafjellet er opent.