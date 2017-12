Status på fjellovergangane

Både E16 over Filefjell (biletet) og riksveg 52 over Hemsedal er opne no på julaftan. På sistnemnde blir tyngre køyretøy råda til å ta på kjetting. E134 over Haukelifjell er open for trafikk, men det er framleis stengd ved Kyrping i Etne grunna jordraset i går ettermiddag. Det blir ny vurdering klokka 10.00. Riksveg 7 over Hardangervidda er stengd grunna uvêr.