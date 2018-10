Status før Hordaland KrFs valg

Etter et dramatisk årsmøte i Agder KrF mangler partileder Knut Arild Hareides side nå 36 delegater for å få flertall på landsmøtet 2. november for å søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Den blå siden mangler kun 11 delegater for å sikre flertall for å gå inn i Solberg-regjeringen. Lørdag velger Hordaland KrF sine 14 delegater.