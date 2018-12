Statue stjålet utenfor Universitetet i Bergen

– Statuen var boltet og støpt fast til sokkelen. Det må ha krevd dedikasjon for å slite den løs, sier Eirik Lie Reikerås.

Sammen med Tord Lauvland Bjørnevik tok Reikerås i november initiativ til å sette opp statuen av den avdøde katten, Arya. Katten var godt kjent blant studentene i Bergen og flere studenter har bidratt med penger for å få laget en statue av den.

Drøyt en måned etter at statuen ble avduket, er den stjålet.

– Sjokkerte

Meldingen om at statuen var stjålet kom klokken 13.40 søndag. Politiet skriver på Twitter at statuen trolig har blitt stjålet i løpet av det siste døgnet. Det er så langt ingen mistenkte i saken.

Reikerås sier at grunnen til at statuen ble satt opp var for å hedre katten for den gleden den skapte for studentene.

– Hun var høyt elsket i studentmassen og blant alle som arbeidet på Studentsenteret, sier han.

Reikerås og Bjørnevik er fortiden i Tokyo. De våknet til meldingen om at statuen var borte.

– Vi er triste og lei oss, men kanskje aller mest sjokkerte. Nå håper vi bare på at statuen kommer til rette igjen i god behold, sier Reikerås.

Vil anmelde

Kommunikasjonsrådgiver i Studentskipnaden i Bergen, Marita Monsen våknet også til meldingen om at statuen var forsvunnet. Hun sier at skipnaden vil anmelde forholdet.

– Vi kommer til å sende inn en offisiell anmeldelse etter nyttår. Vi har snakket med politiet i dag så de er kjent med saken, sier Monsen.

Også hun ble sjokkert over at den eller dem som har stjålet katten, har fått den løs fra sokkelen.

– Den var boltet fast og festet med sement, så det var ikke bare å nappe den med seg. Det må enten ha blitt brukt noe utstyr av noe slag eller rett og slett rå makt.

Hun legger til at Studentskipnaden er lei seg for det som har skjedd.

– Det var en fin statue som hadde en betydning og det er mange studenter som har samlet inn penger for å få laget den, sier hun.