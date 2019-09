Starter forhandlinger på Stord

Siden valget har Sp og KrF i Stord kommune sondert terrenget for å avgjøre om de vil inngå forhandlinger med høyre- eller venstresiden. Nå har de bestemt seg for å forhandle med Ap og SV om et samarbeid for neste periode. Det bekrefter Jacob Bjelland (Sp) torsdag kveld.