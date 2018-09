Startar søk på land

Søket på sjøen i Hjeltefjorden har så langt ikkje gitt resultat. Politiet opplyser at ein snart startar søk på land for å finna mannen som fall over bord. – Me er i ferd med å tildela teigar. Det er naturleg å starta i nærleiken av Anglevik. I tillegg blir det gjerne gjort søk på Askøy-sida også, seier operasjonsleiar Per Algrøy.