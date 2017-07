Startar nye søk

Leitemannskap har nettopp hatt vaktavløysing, og begynner å søkja på nytt no. Dei har leita i heile natt, og det har ikkje kome fram noko nytt. No gjer dei nye søk rundt busstoppet sør for Kolltveittunellen, kor den sakna kvinna mest sannsynleg har gått av bussen.