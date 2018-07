Stanset fører uten førerkort

Litt over klokken 01 i natt stanset politiet en bil på Stanghelle etter melding om vingling. Bilføreren hadde ikke førerkort, og ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Etter mistanke tok politiet en promilletest av ledsager, som viste seg å være påvirket. Ledsageren ble anmeldt for å ha overlatt bilen til en som ikke fyller vilkårene.