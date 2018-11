Stanser tømming av fregatten på grunn av uvær

Sjøforsvaret har foreløpig stanset tømmingen av KNM «Helge Ingstad». Årsaken er at det er ventet mye vind i området fra onsdag.

«Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Det arbeides med sikring av fartøyet både med tanke på det kommende været og den økte belastningen løftekjettingene vil ha på fartøyet», skrev Sjøforsvaret i en pressemelding tirsdag morgen.

Ut på formiddagen kom meldingen om at tømmingen er stanset:

«Tømming av drivstoff er foreløpig stanset, og vil bli vurdert gjenopptatt etter at sikringsarbeidet er ferdig».

Bruker kjetting

De siste dagene har det vært kjent at vinden skal øke i området de nærmeste dagene. Ifølge pressemeldingen har det blitt boret nye festepunkter på land.

Både kranlekteren «Rambiz» og dykkerfartøyet MS «Risøy» brukes i sikringsarbeidet. Et par dager etter at fregatten havarerte, røk vaierne som sikret fartøyet til land. Dette førte til at fregatten sank dypere under vann. Nå har Sjøforsvaret valgt å ta i bruk kjettinger.

«Dykkere har strukket forhalere til sikringskjettingene. Wirene skal trekke kjettingene under fartøyet, før selve kjettingen blir trukket», skriver de.

Venter mye vind

– Det blir rolig i dag, men allerede i løpet av kvelden vil man merke at det blåser opp, sier vakthavende meteorolog Berit Hagen ved Vervarslinga på Vestlandet.

Fra onsdag ettermiddag vil vinden øke.

– Da blir det mye vind i dette området. Vi forventer den vil komme opp i kuling styrke, sier hun.

Torsdag roer vinden seg litt, før den øker torsdag kveld.

– Da blir det ikke nødvendigvis like kraftig, men sannsynligvis opp i liten eller stiv kuling i løpet av kvelden. Til helgen blir det også en del vind, sier hun.