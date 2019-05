Stansa 16-åring i bil

Politiet stansa like før kl. 04 to 16 år gamle gutar på Ågotnes. Den eine køyrde ein lettmotorsykkel, den andre ein personbil. – Dei blei køyrde heim til foreldra, seier operasjonsleiar Terje Magnussen. Begge blir melde for å ha køyrd ulovleg.