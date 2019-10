Stans på Bergensbanen i morgon

Det vert full togstans på Bergensbanen i morgon. Lokomotivførarane og jernbanearbeidarane går til politisk streik mellom klokka 12.00 og 14.00. Dei to forbunda krev at Stortinget har råderett over jernbanen i framtida. Det skriv Hordaland.