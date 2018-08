Stangeland om dramatisk natt i havgapet: – Et normalt menneske ville ikke klart dette her

Tirsdag kveld dro Magnus Stangeland dro ut for å fiske. Onsdag morgen ble han meldt savnet av familien. Det skjedde etter at båten hans var funnet i fjæren i Fugløysundet. Motoren var i gang, men Stangeland var ikke å se.

Etter en større redningsaksjon ble Stangeland funnet på Fugløya, en ubebodd øy i havgapet vest for Stolmen.

– Jeg blir fortalt at et normalt menneske ville ikke klarte dette her. De sier at jeg er fysisk sterk og psykisk sterk. Jeg klarte å være rolig da ulykken først var ute.

BÅT: Dette er båten Stangeland falt fra tirsdag kveld. Foto: Cato Kristensen / NRK

Måtte satse på å svømme til land

Fredag ettermiddag møtte den tidligere stortingsrepresentanten mediene på Haukeland sykehus for å fortelle om den dramatiske natten.

– Selve fallet i sjøen var ikke så dramatisk. Det var støvelen som sklei på rekkverket da jeg skulle ta ned et tau fra taket på båten. Føttene forsvant under meg. Da hang jeg med en hånd på rekkverket og den andre i tauet. Deretter kom det en bølge som gjorde at jeg mistet taket og halve kroppen kom under vann, forklarte Stangeland.

I LAND: Stangeland viser på et bildet i Bergens Tidende hvor han gikk i land. Foto: Anette Berentsen / NRK

Med sjøstøvlene fulle av vann hang Stangeland etter båten med begge hendene på rekkeverket.

– Da måtte jeg ta det verste valget jeg har tatt. Jeg tenkte at det er bedre å slippe båten for tidlig enn for sent. Jeg måtte satse på at jeg skulle klare å svømme til lands.

30 til 35 meter fra land

På dette tidspunktet anslår 77-åringen at han var 30 til 35 meter fra land.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. VEST: Redningsaksjonen skjedde helt vest i øykommunen Austevoll.

– Skal jeg la meg drive med strømmen til land, eller skal jeg forsøke å svømme til nærmeste øy jeg så. Jeg bestemte meg for det første alternativet.

Han forteller at han dro av seg alt han hadde av klær, med unntak av undertøy og en ullgenser. Han bestemte seg for å legge seg på rygg og padle med armene.

– Jeg vil ikke si alle tankene som gikk gjennom hodet mitt mens jeg var i sjøen. Jeg slet med å komme meg opp på land med muskelkraft. Da fikk jeg tanken: Du må være stiv som en tømmerstokk og la bølgene skylle deg i land. Jeg var fryktelig nedkjølt, sier Stangeland.

REDNINGSAKSJON: Etter at Magnus Stangeland ble meldt savnet onsdag morgen, ble det satt i gang en større redningsaksjon. Foto: Austevoll brann og redning

Endelig på land forsøkte han å finne kreftene til å krype for å finne ly for vinden. Den største frykten var å bli for kald i kroppen der han satt i uværet.

– I 06-tiden kom det litt sol og da fikk jeg varme i kroppen igjen. Den gjorde godt.

Fem timer senere ble han funnet av en båt og tatt med til land.

Lettere skadet

Da han ankom Haukeland universitetssykehus etter redningsaksjon ble 77-åringen betegnet som lettere skadet av Helse Bergen.

– Jeg har dobbeltsidig lungebetennelse. Det er grunnen til at jeg har vært her noen dager, sier Stangeland.

77-åringen forteller han har tatt lærdom av den dramatiske natten.

– Det er en regel som jeg kommer til å følge: Du skal aldri være alene i båten og det var jeg denne kvelden. Det skal jeg aldri gjøre igjen.