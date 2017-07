Stamcelleforsker ble tegneseriehelt

Tegneserieskaper Øystein Runde skulle lage en faktabok om stamceller, og snublet over forskningen til Gjerde.

– Jeg hørte henne på et radioprogram og ble veldig imponert over det hun har fått til. Så da Klassekampen ba meg skrive en kronikk om vitenskap, trakk jeg henne frem som en forskningssuperhelt, sier Runde.

Gjerde forsker på stamceller og kjevebein ved Universitetet i Bergen, og ble så smigret over omtalen fra Runde at hun sendte ham en takkemail.

Det ble starten på et helt spesielt samarbeid. Runde dro til Bergen for å møte Gjerde, og møtet gjorde at han bestemme seg for at Gjerde og veilederen hennes Kamal Mustafa måtte bli karakterer i boken.

Dermed ble Gjerde til tegneseriefigur i boken Stamceller. Kroppens superhelter.

– Har fått til noe superheltaktig

– Det føles veldig bra og litt overveldende. Men samtidig så er jo det vi har fått til her i Bergen kanskje litt superheltaktig. Vi har fått til å bygge bein ved hjelp av stamceller på kjevebein, og vi er de første i verden som har gjort det, sier Gjerde.

Målet er å hjelpe pasienter som mangler tenner og kjevebein i munnen. Gjerde er også opptatt av forskningsformidling, og vant i 2015 Forsker Grand Prix.

Jeg syns det er helt fantastisk å se forskning i dette formatet. Som forsker er den viktigste oppgaven vår å nå frem til folket og fortelle folk at det å forske er veldig viktig, og hvorfor det er viktig.

Stamceller Ekspandér faktaboks Stamceller skiller seg fra andre typer celler ved at de både kan fornye seg selv ved å gi opphav til identiske celler etter celledeling, og utvikle seg til spesialiserte celler som for eksempel muskel-, blod-, hud-, eller nerveceller. Det fins ulike typer stamceller: Totipotente stamceller kan gi opphav til alle typer celler i menneskekroppen.

Pluripotente stamceller kan gi opphav til alle celletyper i menneskekroppen, bortsett fra de cellene som utvikler seg til morkake.

Multipotente stamceller har et mer avgrenset utviklingspotensial enn toti- og pluripotente stamceller. Et eksempel på disse mer spesialiserte stamcellene er bloddannende stamceller i beinmargen, som kan utvikle seg til røde blodlegemer, alle typar hvite blodlegemer og til blodplater. Kilde: Regjeringen.no

Vil inspirere barn

Målgruppen for tegneserieboken er tiåringer.

– Tegnerserie er et supert format for å lære dem om stamceller, og det er jo de som på sikt skal redde verden. Det er de som har fantasi til å finne løsninger som vi «gamlinger» ikke har klart å tenke ut, sier Gjerde.

Denne nye statusen som tegneseriesuperhelt har gitt stamcelleforskeren oppmerksomhet fra et yngre publikum en tidligere.

– Jeg har faktisk blitt spurt om å skrive autograf. Og jeg har blitt fortalt at noen barn har måtte slåss med foreldre om boken. Så det er veldig gøy å se at vi får til å engasjere.