Stakk fra trafikkuhell

En bilførerer ble fratatt førerkortet etter å stukket fra et trafikkuhell. Mannen rygget bilen sin inn i en annen bil på Engen like før klokken to i natt før han stakk fra stedet i høy fart. Politiet fikk mange telefoner etter uhellet og lykkes å innhente mannen i Åsane. Han fikk fratatt førerkortet og det er mistanke om rus.