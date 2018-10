Stakk fra politiet

En 23 år gammel motorsyklist er tatt av politiet etter at han skal ha stukket av fra en UP-patrulje i Kjøkkelvik sent onsdag. Mannen ble sporet opp og fikk politiet på døren rundt midnatt. Der fant politiet narkotika, som gjorde at 23-åringen ble pågrepet.