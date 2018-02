Stakk av frå trafikkuhell

Like før midnatt vart det meldt om ein bil utanfor vegen ved Elsåskrysset på Seim i Nordhordland. Ingen personar på staden. Politiet kom etterkvart i kontakt med bilførar (mann 41) på hans adresse. Erkjent å ha køyrd bilen, og er mistenkt for køyring i alkoholpåverka tilstand. Framstilt legevakt for blodprøve. Sak blir oppretta og mannen blir meldt for køyring utan gyldig førarkort.