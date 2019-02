Stadler skal vedlikeholde togsett

Selskapet Mantena har mistet vedlikeholdsansvaret for Flirt-togsettene. Sveitsiske Stadler vant anbudet og tar dermed over vedlikeholdet. Tapet av vedlikeholdskontrakten får store følger for Mantenas vedlikeholdsanlegg i Drammen, Skien og Bergen, skriver Norsk Jernbaneforbund.