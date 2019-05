Stadig flere vil gjøre som Elise (22): Over tusen flere kvinnelige IT-søkere på fem år

Da Elise Fiskeseth (22) begynte å studere informatikk for snart tre år siden, var de omtrent ti jenter blant hundre studenter.

Nå er situasjonen en ganske annen. NRK har gjennomgått de nasjonale tallene fra Samordna opptak for årene 2015-2019.

De viser at antall kvinner som søker IT-studier har mer enn doblet seg de fem siste årene.

– Ja, vi ser en stor prosentvis økning blant søkere til informasjonsteknologi siden 2014, spesielt blant kvinner, sier Natasha Harkness, seniorrådgiver i Samordna opptak.

Søkertallene har økt hvert av de siste fem årene, fra 623 kvinner med IT på førsteplass i 2015, til 1643 i år. Kvinneandelen har gått opp fra 21 til 35 prosent.

– Data er ikke en gutteting. Det virker det som om man har skjønt, både i høyere utdanning og i bedrifter. Gutter og jenter har samme forutsetninger for å bli gode, sier Fiskeseth.

UNDERVISER: Siv Hollup forbereder seg til prosjektarbeid med studenter ved Universitetet i Bergen, hvor hun foreleser, ved siden av å jobbe som utvikler. Foto: Hanne Eskeland / NRK

– Profilerer seg annerledes

Hun tror annerledes markedsføring har vært en viktig faktor for å øke antall kvinnelige søkere.

– Det snakkes også mye om at det er gode sjanser for å få seg jobb, forteller Fiskeseth.

Siv Hollup, utvikler og foreleser ved Universitetet i Bergen, tror også målrettet markedsføring av utdanningene har hatt effekt.

– Bransjen har og gjort en stor jobb med å prøve å profilere seg annerledes, og vise at du ikke må ha vært nerd hele livet for å jobbe med dette.

– En annen grunn er at datamaskiner og mobiltelefoner har blitt allemannseie. Da datamaskinen først ble tilgjengelig for hjemmemarkedet, ble den markedsført til menn og gutter. Sånn er det ikke lenger, sier hun.

FORELESNING: Siv Hollup mener skolen er en viktig arena. – Skal vi ha enda flere jenter inn i IT-bransjen må vi starte tidlig, allerede i barnehagen. Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

– Trenger bred representasjon

Hollup mener det er avgjørende med bredde i arbeidsstokken for at IT-bransjen skal kunne gjøre jobben sin.

– Vi bygger det digitale samfunnet, og alle skal bruke tjenestene vi lager. Hvis vi ikke har en bred representasjon blant dem som lager løsningene, får vi ikke løsningene vi trenger.

Men fortsatt utgjør kvinner altså bare en tredjedel av IT-søkerne.

– Jeg tror det appellerer mer til gutter, fordi gutter i større grad har interesse for data og spill fra ungdomsskolen, sier Fiskeseth.

Hun mener det fortsatt er viktig å snakke om at IT også er for jenter, tross veksten de siste årene.

– Studiene er like tilrettelagte for jenter som for gutter. Det er ikke noe vanskeligere for jenter. Det handler bare om å få folk til å skjønne det, fastslår 22-åringen.