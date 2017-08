Stadig flere gjør som Knut – mener klimaendringene er årsaken

– Her har jeg fått god skråning for bedre sol. Jeg har plantet solaris, sier Knut Sætrevik.

Nesten hver dag sjekker han druerankene sine i Sætravikjo på Stord. Sætrevik er en av de første i Norge som begynte å eksperimentere med ulike vindruesorter.

– Det er så kjekt de årene med gode resultater at det driver meg videre, sier Sætrevik.

Han har holdt på med druene i 30 år. Da var det ikke mange andre vinbønder i Norge. I dag dyrkes det druer fra Mo i Rana i nord til Mandal i sør.

– For 30 år siden var det i hvert fall ikke så mange som tenkte på at det gikk an, men i og med at vi har prøvd ut mye og funnet sorter som kan egne seg, har vi større mulighet nå til å få til noe, sier han.

Les også:

DRUER: Solarisdruene til Knut Sætrevik har modnet fortere enn han trodde de skulle gjøre i den regntunge vestlandssommeren. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Doblet antallet druedyrkere

Mange har kommet etter Sætrevik. De siste fem årene har medlemstallet i foreningen Norske druedyrkere åpnet seg, forteller formann i foreningen, Erik Lindås.

– Fra å være et veldig lite miljø med 30 medlemmer, har antallet doblet seg. Antallet druestokker har nok økt enda mer enn det, sier Lindås.

Han mener at klimaendringene gjør at det er enklere å dyrke druer her i landet, og at nordmenn har fått med seg vinproduksjonen i både Danmark og Sverige.

– Jeg er nokså sikker på at innen fem år har man et utvalg av norsk vin både på Vinmonopolet og enkeltrestauranter i Norge, sier Lindås.

– Vi ligger etter Danmark og Sverige, som har satt seg på verdenskartet. Men det er ikke så sikkert at vi er så veldig langt etter om noen år, tror vinbonde Sætrevik.

Les også: Bryggeboom gir marked for ny næring

DOBLET: Antallet druedyrkere som Knut Sætrevik har doblet seg de siste fem årene. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Historiens første vinskue

Lørdag er det duket for historiens første historiens første vinskue med norske druedyrkere, hvor det skal deles ut medaljer.

Vinskribent Linn Johnsen er en av dommerne som har testet de norske vinene. Hun tror at Norge kan produsere god vin de neste årene.

– Vi har hatt eksperter her som har konsultert flere av de nye vinmakerne på Vestlandet, og det ser ut til at man kan lage god vin i Norge når man har erfaring. Men det kommersielle resultatet er kanskje noe mer begrenset, sier Johnsen.