Stadfestar Koomson-avtale

Brann stadfestar no at dei har sikra seg Gilbert Koomson frå Sogndal. 23-åringen har signert kontrakt ut 2021, og er no på plass på Gran Canaria der Brann har treningsleir. Laurdag føremiddag skal han for første gong trene saman med laget, skriv Brann.no.