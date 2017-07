Sprengt kapasitet hos Dyrebeskyttelsen i Bergen

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Bergen og Hordaland har tatt imot så mange hjemløse katter i sommer at de nå ikke har kapasitet til å ta inn flere.

– Når folk henvender seg til oss må vi faktisk si at vi ikke kan ta kattene inn. Da må vi be de som har funnet katten om å være fosterhjem for den inntil videre, sier leder Inger Johanne Graff i Dyrebeskyttelsen.

Siden starten av juni har det kommet inn over hundre katter til Dyrebeskyttelsens lokaler på Tertnes. Pågangen er rekordstor, selv om Graff forteller at de hver sommer opplever en kraftig økning i antallet katter som kommer inn. Tendensen er den samme over hele landet.

– Kattene kommer fra hele Hordaland. En del har gått ute over lengre tid, gjerne godt voksne katter. Ofte ser de syke ut, er fulle av flått og mister hår. Mange er dehydrerte. Og ikke minst kattunger som er forlatt, sier Graff.

– Uansvarlig

Årsaken er trolig at mange drar på ferie og lar katter være igjen alene.

TRAVEL: Inger Johanne Graff og kollegene i Dyrebeskyttelsen har hendene fulle i sommer. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Det er ikke alle som gjør det de skal, og lar kattene være alene om sommeren. Det gjør at vi får inn syke katter som man ikke finner eieren til, og kattemødrene som gjerne har født et kull i en annen hage enn der den hører til, sier Graff.

Hun mener for mange katteeiere oppfører seg uansvarlig.

– Jeg syns det er grusomt at folk ikke tar vare på dyrene. Når man skaffer seg et dyr må man vite ansvaret som følger med det i mange, mange år fremover. Det innebærer kastrering, sterilisering og id-merking av katter, sier hun.

Les også: Forlater kattene før sommerferien

Ber om hjelp

Nå håper dyrebeskyttelsen at flere vil melde seg til å være fosterhjem for katter.

– Situasjonen er alvorlig. Henvendelsene slutter ikke å komme, men vi har ikke plass til flere på dyrenes hus. Hvis vi skal kunne hjelpe flere katter, må vi ha fosterhjem å sende kattene til, sier Graff.

Katter som blir sendt til fosterhjem blir først undersøkt av veterinær, slik at det bare er friske katter som sendes videre, forteller hun.