Sprengningsulykke på Voss

Politiet fikk melding om en sprengningsulykke på Voss klokken 13.58, skriver BT. Et byggefirma arbeidet da ulykken skjedde, og meldte selv fra til politiet. Operasjonsleder i politiet i Hordaland, Frode Kolltveit, opplyser tiil avisen at det er meldt om skader på en garasje og bilene rundt, men at han ikke vet omfanget ennå.