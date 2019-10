Sprenging gjekk gale, to hus er treft av stein

Minst to hus fekk skadar etter eit sprengingsuhell i Alversund måndag ettermiddag.

Ifølgje BT var det arbeidet med den nye skulen i bygda som gjekk gale.

– Klokka 17.45 small det skikkeleg, eit kraftig brak, det halgla med stein nedpå terrassen, på taket og rundt alle vegar, fortel Arne Henning Rysjedal.

Glad dei var innandørs

Han er nabo til den nye skulen og var heime saman med kona Nina Håheim.

– Eg blei litt sjokka, kan du seia. Hadde eg vore utanfor, hadde det vore skikkeleg skummelt, seier Rysjedal.

UHELL: Sprenginga skjedde i samband med bygging av ny barneskule i Alversund.

Nabo Øystein Monstad fekk òg stein i taket på huset som ligg rundt 100 meter frå sprengingsplassen. Det er hol tvers gjennom.

– Eg sat og slappa av. Smellet som kom, var enormt. Hadde ein av dei steinane treft nokon, hadde dei truleg ikkje vore her lenger, seier Monstad.

– Ingen skadde

– Uhellet blei meld til oss klokka 18.15, seier politiets operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen til NRK.

Operasjonsleiaren seier at det er hol i tak og vegger på husa og på ein garasje.

STORE KREFTER: Terrassen ber synlege teikn på steinane som hagla over eigedomen. Foto: Nina Håheim

Ingen personar skal ha blitt skadde i sprengingsuhellet.

– Men det er tilfeldig at dette ikkje blei meir alvorleg, basert på skildringane frå skadestaden, seier Dahl-Michelsen.

Etterforsking

Det er no starta etterforsking. Politiet har sikra staden og er i gang med å avhøyra vitne. Arbeidstilsynet er òg varsla.

– Politiet har vore innom her òg, seier Rysjedal, som er glad for at det trass alt gjekk bra med familien og naboane.

Eigedomssjef Line Valle i Lindås seier dei no skal bruka tid på å finna ut kva som gjekk gale på byggjeplassen.

– Det er ein erfaren entreprenør som har bygd mange skular før. Eg manglar førebels informasjon til å kunna seia noko om nøyaktig kva som gjekk gale. Men vi følgjer opp denne hendinga, seier ho til NRK.