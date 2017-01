SISTE: Klokken 13.30 opplyser Forsvaret at sprengingen er utsatt til tidligst klokken 14.45.

I dag skal Forsvaret sprenge flybomben som ble funnet på Laksevåg i Bergen tirsdag. Også ytterligere tre gjenstander de tror er andre bomber, skal destrueres.

Bomben ble funnet utenfor den gamle ubåtbunkeren som tyskerne bygget i 1941. Det er ikke kjent hvor bomben kommer fra, men britene prøvde å bombe bunkeren 4. oktober 1944. Da ble 193 sivile drept da 1432 britiske bomber ble sluppet over Laksevåg.

– En av teoriene er at det stammer fra britenes bombing av ubåtbunkeren. Det er et mål som vi vet har vært kjent, sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedsentral.

En av de største bombene

Han forteller at bombefunnet er spesielt.

– Vi får i overkant av 300 henvendelser i året, der vi blir bedt om å destruere eksplosiver rundt om i landet vårt. Dette er en relativt stor bombe som ble droppet fra et fly i nærheten av Laksevåg, sier Stordal.

Bomben veier 500 kilo.

– Dette er en av de største bombene som er i normal bruk under krig. Det finnes andre større bomber med spesielle formål, men som flybombe, er dette er stor type bombe, definitivt. Jeg vil ikke si at det er jevnlig at vi finner så store bomber, sier han.

LAKSEVÅG: Her ved den gamle ubåtbunkeren på Laksevåg ble bomben og de tre andre gjenstandene funnet. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Lå på havets bunn

Forsvaret mener at det er trygt å flytte bomben til hva de kaller et egnet sted. Sprengningsstedet onsdag vil være utenfor Kvarven, et nes mellom Kjøkkelvik og Gravdal i Byfjorden rundt Bergen. Stedet er grunnere enn hvor bomben ble funnet, og sprengningen vil forårsake mindre trykkbølger, ifølge Stordal.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi gjør dette for å skade minst mulig av fisk og annet som er i området, sier han.

Arbeidet med å flytte bomben begynte i 10-tiden.

Les om bombeangrepet på Holen skole: – Dei fekk aldri hjelpa dei trengte etter krigen

Sjøforsvarets minedykkerkommando vil først feste stropper på bomben for å flytte den. Deretter vil de legge på en ekstra sprengladning.

– Bomben har ligget i bunnslammet på havets bunn i flere tiår, så vi vet ikke helt hvilken forfatning den er i. Eksploderer begge to, blir det en større eksplosjon. Uansett blir den bra, sier Stordal.

Båttrafikken vil dirigeres bort fra stedet, og det vil bli satt opp en sikkerhetssone i området rundt.