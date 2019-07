Sprekker kan skyldes jordskjelv

Fjellet over høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy har sunket inn tre centimeter på tre år, ifølge fersk geolograpport, skriver BA. – Jeg har blitt informert om et jordskjelv i 2017, og det er klart at det kan ha gitt rystelser som kan ha medført en innsynkning, sier varaordfører Bård Espelid til NRK.