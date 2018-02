Språkrådet kritisk til «Vestland»

Direktør Åse Wetås i Språkrådet er kritisk til å kalle den nye regionen bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane for «Vestland», skriver BT. – Vår kommentar til det, er at dette er et enda dårligere alternativ. Vi har jo advart mot «Vestlandet». «Vestland» er et navn som ikke finnes per i dag, og vi mener dette kommer til å skape mer forvirring enn oppklaring, sier hun.