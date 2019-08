Sporveksel lå i feil posisjon

En sporveksel lå i feil posisjon og førte til at et tog kjørte inn i et annet på Flåmsbana onsdag. Det viser Havarikommisjonen sine undersøkelser så langt. Det var rundt 800 passasjerer om bord i de to togene og minst ti personer fikk lettere skader.