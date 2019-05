Spør ministeren om skulekutt

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand, er uroleg for dei varsla kutta i investeringar ved fleire vidaregåande skular når Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg saman. No ber ho kunnskapsminister Bernt Høie svare på om han kjem med meir pengar for å unngå at prisen for samanslåinga må betalast av elevane.