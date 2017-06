Sponsar trasé rundt Sotra Kystby

Eit sponsorlaug beståande av bedriftene CCB, Liegruppen, Sartor Maskin, Sartor Storsenter, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SR-bank og Veidekke har punga ut for å få VM-løypa under sykkel-VM rundt Straume. Det melder Vestnytt. Sponsoravtalen med Bergen 2017 inneber mellom anna at Sotra Kystby skal profilerast under sykkel-VM.