Spiste giftig sopp i barnehage

To fireåringer ble mandag ettermiddag innlagt på sykehus etter å ha spist den giftige soppen flatklokkehatt på Knutatunet barnehage i Stanghelles uteområde, skriver Vaksdalposten. – Barna viste frem soppen til personalet, sa de hadde spist den og hadde vondt i magen. Personalet sendte bilde til Giftinformasjonen, og fikk bekreftet at soppen var giftig. Da ble ambulanse tilkalt og foreldrene varslet, forteller styrer Brita Hesjedal Lunde til NRK. Barna fikk behandling på Haukeland sykehus, og er nå tilbake i barnehagen. Bildet viser hvor på uteområdet soppen vokste. Soppen er nå fjernet, og personalet vil ta bort all ny sopp som vokser frem. – Vi har snakket med barna om at det kan være farlig å spise sopp, og oppfordrer foreldre til å gjøre det samme, sier styreren.