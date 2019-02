Spillselskap gir opp – stopper salg av belønningspakker i Belgia

Forundringspakker, såkalte «loot-bokser», blir stadig mer utbredt i dataspill. For selskapene bak noen av verdens mest populære spill blir det en stadig viktigere inntektskilde (ekstern lenke).

Kort fortalt er «loot-boksene» kjøp spillerne kan gjøre for å få progresjon eller ekstra belønninger i spillene. Det er enkelt å bruke nokså store pengesummer, også for mindreårige (se faktaboks)

Dette er loot-bokser Ekspandér faktaboks Loot-bokser eller «loot boxes» er forundringsesker som blir stadig mer utbredt i dataspill. Spillere kan kjøpe boksene for å få fordeler, raskere fremgang eller ekstra belønninger i spill. Noen av verdens største spill benytter seg av loot-bokser, som for eksempel «FIFA», «Overwatch» og «Star Wars Battlefront 2». I 2018 omsettes det loot-bokser for over 230 milliarder kroner verden over, ifølge Juniper Research.

Risikerer fengselsstraff i Belgia

Men den utstrakte bruken av forundringspakker blir diskutert i stadig flere land.

I Belgia har en lovendring ført til at utgivere av spill risikerer en fengselsstraff på opptil fem år og en bot på opptil 800.000 euro. I tilfeller der mindreårige er involvert kan straffen dobles.

Og nå begynner endringene å skjer. EA, selskapet bak blant annet FIFA, har sett seg nødt til å fjerne salg av poeng fra og med 31. januar (ekstern lenke). Dermed kan ikke belgiere lenger kjøpe poeng i spillet, som de kan bruke til å kjøpe «loot-bokser». Og i braksuksessen Fortnite har selskapet selv endret praksisen sin (ekstern lenke).

FORBUDT: I Belgia er nå salg av disse «loot-boksene» i FIFA forbudt. Fra og med 31. januar 2019 har FIFA stoppet salg av poeng i spillet i landet. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

I spillmiljøet er det ulike oppfatninger om loot-bokser. Elever på E-sportlinjen på Arna videregående skole mener forundringspakkene er uproblematiske, dersom de ikke gir deg fordeler i spillet.

– Så lenge det du kjøper er «cosmetics» (utstyr til spillkarakteren, journ.anm.), er det uproblematisk. Jeg liker ikke «pay to win», sier Simon Andreas Ekanger Johnsen (18).

ULIKE: E-sportelev Simon Ekanger Johnsen (18) mener det er en forskjell på «loot-boksene» i spill. Mens noen kun kan brukes til å endre utseende på karakterene, kan andre «loot-bokser» brukes til å skaffe seg en fordel i spillet. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Trenger avklaring

Spillforsker Rune Mentzoni ved Universitetet i Bergen kjøpte og åpnet tusenvis av FIFA Ultimate Team-pakker til en samlet verdi av 31.500 kroner som en del av et forskningsprosjekt i fjor.

SPILLFORSKER: – EA er utpekt som den store problematiske aktøren i dette markedet. Det er også selskapet som håver inn mest penger, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Rune Mentzoni. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Han er en del av Forum for spilltrender, en gruppe som ble opprettet av Lotteritilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet. I november leverte gruppen en rapport til departementet (ekstern lenke). Gruppen mener det bør avklares om «loot-bokser» omfattes av lotteriloven.

– Norske myndigheter må ta et standpunkt. Skal dette reguleres som et pengespill? Hvis man lander på at dette er en form for lotteri, og bør regulerers som pengespill, da er lovgivningen slik at selskapene ikke har muligheten til å selge disse produktene, sier Mentzoni.

Jobber med ny pengespillov

I Norge jobber Kulturdepartementet med en ny pengespillov, der blant annet forundringspakkene er et tema. Departementet ønsker foreløpig ikke å kommentere

E-sportelev Christian Ulvesæther Nilsen mener det er særlig uheldig med «loot-bokser» i spill som mange unge bruker.

– FIFA er et veldig populært spill blant barn, som ikke har så mye penger. De ønsker å bli gode i spillet, men det er ikke enkelt når eldre spillere med bedre råd kan kjøpe bedre spillere, sier Nilsen.