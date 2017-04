Sperra av branntomta på nytt

Sperringane rundt det såkalla Frimerkehuset i Østre Skostredet i Bergen, som brann for tre veker sidan, er i dag sett opp igjen. Årsaka er at det er fare for nedrasing, skriv BA. Tre bebuarar vart huslause då det braut ut brann i det verneverdige huset, og politiet avslutta arbeidet på staden førre veke.