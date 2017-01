Spent på årets hagefugltelling

– Svartmeisen er en av artene vi er bekymret for. Etter den kalde våren i 2015, da både den og andre meiser ikke fikk noe særlig med unger, fikk de seg en skikkelig knekk på hagefugltellingen i fjor, forteller Frode Falkenberg i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

For tiende året på rad inviterer han og NOF til fugletelling. Dette er den største enkelttellingen av fugleartene, og NOF er ansvarlig for tellingen her til lands.

Alle kan være med og telle fuglene i sin hage (ekstern lenke).

– Den aller vanligste fuglen vi har i landet er kjøttmeisen. Her på Vestlandet krangler blåmeisen og hakkespetten om å være nummer to, mens blåmeisen er ganske uvanlig lenger nord, der er det mer dompap og grønnfink, sier fugleeksperten.

HARD VÅR: Den kalde våren i 2015 ble tøff for flere fuglearter, og særlig for svartmeisen. Foto: Frode Falkenberg

Viktig oversikt

Klimaet har gjennom en årrekke gått i retning av mildere og mer snøfattige vintre her til lands. Naturen påvirkes av dette og blant enkelte fuglearter ser man tydelige endringer i utbredelsen, mens andre arter som normalt trekker ut av landet, i økende grad velger overvintring.

HÅPER PÅ OPPGANG: Frode Falkenberg speider etter fuglearter. Han håper årets hagefugltelling viser oppgang hos flere arter etter den tøffe våren 2015. Foto: Per Vidar Raunholm

Derfor er hagefugltellingen viktig, sier Falkenberg.

– Vi har et ansvar for å ta vare på fuglene våre, og vi er interessert i å vite hvordan det går med dem, og om klimaendringene har noen påvirkning. Så det er veldig viktig for oss å ha oversikt over helsetilstanden i fuglepopulasjonene i Norge.

–​ Det er alltid kjekt med nye arter, men vi prøver å avdekke hvorfor de blir vanlig, og de andre mindre vanlig, sier han.

DEN VANLIGSTE: Det er kjøttmeisen som er den vanligste i hele landet. Andreplassen varierer fra landsdel til landsdel. Foto: Frode Falkenberg

– Kan noen arter konkurrere ut andre?

– Ja. Vi ser for eksempel de gule meisene som delvis utkonkurrerer de grå meisene både på forings- og hekkeplasser. De er mange flere.

– Tell alle samtidig

For å ikke gå helt i surr i tellingen av kjøttmeis, blåmeis eller skjære, har Falkenberg et godt råd.

– Regelen er at du skal registrere antallet av hver art samtidig, Det er litt mye å holde styr på, men du kan fokusere på en art av gangen. Det er greit nok å bare høre de også. Og om man teller litt feil, blir det vannet ut i det store bildet, sier han.